Un delinquente solitario, con in testa un cappellino da baseball abbassato fino a coprire gli occhi, e armato di coltello, nella tarda serata di sabato, ha messo a segno una rapina ai danni di una giovane coppia di fidanzati in via Augello, nel centro canicattinese.

Il bandito sotto la minaccia dell’arma da taglio ha arraffato la borsa della ragazza, contenente 35 euro in contanti, una carta bancomat, documenti e vari effetti personali, per poi dileguarsi a piedi per la vicina via Giglia.

E’ “caccia” aperta al malvivente, ma fino a ieri di lui nessuna traccia. Indagini a tutto campo da parte dei poliziotti del Commissariato di Canicattì che, già pochi minuti dopo l’assalto, hanno iniziato a scansionare le immagini di impianti di video sorveglianza, pubblici e privati, della zona. La Procura della Repubblica di Agrigento, ha aperto un’inchiesta.