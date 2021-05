Santo Stefano Quisquina, lavori nella zona antica

A Santo Stefano Quisquina attualmente in corso i lavori di messa in sicurezza del centro abitato, finanziati dalla Struttura contro il dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. La Consolidamenti Speciali srl di Acireale – che se li è aggiudicati grazie a un ribasso del 27,2 per cento – li porterà a termine entro il mese di aprile del 2022. Si tratta del consolidamento dell’area a valle della villa comunale, nella parte più antica del paese. La realizzazione dell’opera consentirà il pieno recupero e la riqualificazione del quartiere di San Vito, ponendo a riparo la chiesa Madre e le case vicine. Previsto un intervento di regimazione idrica e il rafforzamento del terrapieno su piazza Maddalena.