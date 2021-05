Forza Italia.Delineato il quadro politico a Ribera

Forza Italia di Ribera ha accolto il vice coordinatore regionale, onorevole Riccardo Gallo, il commissario provinciale di Forza Italia di Agrigento e presidente della Commissione Sanità all’Ars, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, l’assessore regionale agli Enti locali, Marco Zambuto, la coordinatrice regionale di Azzurro Donna, Maria Antonietta Testone, e la coordinatore provinciale di Azzurro Donna di Agrigento, Irene Sacheri. Presenti tanti simpatizzanti. E’ stato delineato il quadro politico di Forza Italia a Ribera. Successivamente la delegazione è stata ricevuta al Comune dal sindaco, Matteo Ruvolo, dal presidente del Consiglio comunale, Vincenzo Costa, dal sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, e dal vice sindaco di Cattolica Eraclea, Antonino Patti, per affrontare tematiche legate al territorio in riferimento all’ambito sanitario, data la presenza della presidente della Commissione Sanità, Margherita La Rocca Ruvolo, ed agli interventi finanziari da erogare al Comune di Ribera per garantire stabilità al bilancio. L’assessore Zambuto, nel suo intervento, ha preannunciato che arriveranno a giorni fondi per 409mila euro destinati a finanziare il bilancio tramite fondi perequativi. La delegazione azzurra presente a Ribera afferma: “Si tratta di una ulteriore testimonianza di vicinanza e di contatto con il territorio locale. Forza Italia privilegia il confronto diretto con gli amministratori comunali e i cittadini, assecondando le istanze locali ed adoperandosi affinchè esse abbiano riscontro positivo”.