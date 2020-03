Santino Lucia rompe gli indugi: candidato sindaco al comune di Siculiana

Il movimento politico “Noi ci siamo”, espressione di una vasta platea di cittadini di Siculiana, propone un nuovo progetto di miglioramento e di crescita per la cittadinanza siculianese in occasione delle prossime elezioni comunali.

Un progetto che, partendo da iniziative concrete e dalle buone prassi amministrative elaborate in questi ultimi anni, intende contribuire ad un rinascimento politico e sociale. A tale scopo, il gruppo dirigente ed i componenti del movimento “Noi ci siamo”, hanno individuato un candidato al ruolo di Sindaco per le prossime elezioni, nella persona di Santo Lucia. Classe 1969 dipendente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, con una collaudata esperienza politica, avendo ricoperto le cariche di Consigliere Comunale, di Vice Sindaco e di Presidente del Consiglio Comunale in diverse consiliature, Il Dott. Lucia, già presidente del comitato di Gestione dell’I.N.P.S., attualmente ricopre l’incarico di componente dello stesso organo.

A lui si devono alcune iniziative di successo quali “Siculiana città degli sposi” e “Siculiana e cultura”.

Vicini alle posizioni del movimento, gruppi di politica attiva e tantissima gente che ha già manifestato il proprio sostegno all’iniziativa. Santo Lucia che si è detto disponibile a guidare un progetto politico all’insegna della trasparenza, dell’onestà e del miglioramento , ci ha tenuto a sottolineare che tali connotazioni hanno già caratterizzato la condotta del movimento, assicurando un metodo democratico e partecipativo sin dal dal 2015.

Con l’approssimarsi del termine ultimo per la formazione delle liste elettorali, un lavoro di dialogo e di confronto sarà avviato assieme alle altre rappresentanze civiche politicamente attive sul territorio, con l’obbiettivo di convergere su tutti i punti del programma che dovranno rappresentare i cardini dello sviluppo nel nostro territorio.