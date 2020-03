Coronavirus, aperto tavolo confronto sull’economia turistica

Tutti seduti attorno ad un tavolo per trovare delle misure da adottare per fronteggiare gli effetti negativi prodotti dal rischio contagio Coronavirus sull’economia turistica del territorio. Al Comune di Agrigento si sono ritrovati una delegazione, formata dai rappresentanti di Confcommercio, Cna, Confesercenti e Consorzio Turistico Valle dei Templi, alla presenza del sindaco Lillo Firetto. Tra i partecipanti all’incontro anche l’associazione Tante Case Tante Idee. Il sindaco Firetto ha aperto un tavolo di confronto, ed ha chiesto agli stessi operatori possibili suggerimenti, o altre idee da mettere in atto. E’ emerso che si tratta di una questione che riguarda tutta la Nazione, e per arginare la crisi economica, non soltanto del settore turistico, l’auspicio è l’attuazione di provvedimenti da parte del Governo centrale in grado di evitare il collasso.

I dettagli nel video