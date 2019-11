Dichiarazione del Presidente del C.R. Sicilia – L.N.D. – , Santino Lo Presti, sull’aggressione subita da Pietro Lo Monaco

Il Presidente Santino Lo Presti interviene sulla vile aggressione subita da Pietro Lo Monaco, Amministratore delegato del Calcio Catania.

“Esprimo solidarietà nei confronti di Pietro Lo Monaco, Amministratore delegato del Calcio Catania, per il vile atto di aggressione di ieri mattina, consumato all’interno del traghetto che stava conducendo Lo Monaco da Messina a Villa San Giovanni: lo sport non può mai giustificare violenza che sia essa verbale o fisica. A Pietro e al Catania va tutta la nostra vicinanza, per un fatto di una violenza gravissima”.