Seconda importante riconferma in casa Akragas. Dopo il rinnovo di capitan Cipolla, l’attaccante Santiago Pavisich, classe 1992, continuerà a vestire la maglia biancoazzurra. Arrivato lo scorso anno a campionato in corso, il poderoso centravanti argentino si è da subito ambientato ad Agrigento e si è ben integrato nel sistema di gioco. Poco più di mezzo campionato in biancoazzurro con 12 reti, tanti assist e tantissime buone prestazioni, hanno fatto sì che Santiago Pavisich fosse riconfermato.