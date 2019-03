Santangelo e Settecasi: doppio vantaggio Olimpica sulla capolista. All’Esseneto c’è pure Marco Zambuto

Olimpica Akragas in vantaggio per 2-0 sulla capolista Misilmeri. Reti nei primi minuti di gioco: al 3′ con il solito bomber Santangelo e all ‘8 su calcio di rigore su fallo subito da Chiazzese e trasforma il penalty l ‘attaccante Settecasi che spiazza il portiere ospite. In tribuna anche la presenza dell’ ex sindaco di Agrigento Marco Zambuto che prima del fischio d’inizio si e’ intrattenuto a parlare con I dirigenti dell’ Akragas. Che ci sia un suo ritorno alla politica?

PARTITA SOSPESA a causa di un malore subito dall’arbitro a fine primo tempo sul risultato di 2 a 0 per l’Akragas