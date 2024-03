Nella chiesa di San Gerlando, a Lampedusa, è stata celebrata una Santa Messa interforze, in vista delle imminenti festività pasquali. Alla celebrazione, officiata dall’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, unitamente al parroco di Lampedusa, Don Carmelo Rizzo, e ai cappellani militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, Don Salvatore Falzone e Don Antonino Pozzo, hanno presenziato Autorità istituzionali civili, religiose e militari della Provincia agrigentina.

Presenta anche una folta rappresentanza di tutte le Forze Armate, di Polizia e di soccorso dell’Isola. La celebrazione del Precetto pasquale Interforze a Lampedusa, è stata anche occasione per evidenziare l’importanza dell’opera svolta da tutti gli intervenuti, per la professionalità e l’impegno dimostrato quotidianamente nella gestione dei flussi migratori, nonché per la costante presenza quale punto di riferimento per i cittadini ai fini di garantire loro una costante sicurezza.