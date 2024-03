E’ morto durante la notte uno dei due migranti trasportati, nella tarda serata di mercoledì, con elisoccorso dalla Ocean Viking all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Non si conoscono né le generalità, né l’età e il Paese di provenienza del giovane. Secondo quanto ricostruito dalla Prefettura di Agrigento, due migranti soccorsi erano stati prelevati in elicottero direttamente dalla nave della Ong Sos Mediterranee, senza passare da Lampedusa.

Il giovane, era arrivato alla Rianimazione di Agrigento in condizioni critiche. L’equipaggio della nave ha soccorso i 25 migranti superstiti, dopo il naufragio del gommone partito dalla Libia. Stando ai racconti dei naufraghi, all’appello mancano circa 60 persone. L’altro migrante, per cui si è resa necessaria l’evacuazione medica, si trova invece ricoverato alla Rianimazione dell’ospedale Ingrassia di Palermo.

E sono 137 i migranti sbarcati a Lampedusa, a partire da mezzanotte. Sull’isola, ieri, in 24 ore, ci sono stati 8 sbarchi con un totale di 431 persone. Gli ultimi soccorsi, fatti da Capitaneria e Guardia di finanza, hanno riguardato un gruppo di 65 (3 donne e 4 minori) nigeriani, sudanesi, senegalesi, somali e ivoriani partiti da Zawia in Libia e 47 (3 donne) gambiani, malesi, senegalesi e somali salpati da Sfax in Tunisia.

I carabinieri invece hanno bloccato a Cala Pisana 25 (3 donne e 1 minore) eritrei, gambiani, etiopi e nigeriani salpati da Tagiura in Libia. La barca in vetroresina di 8 metri è stata ritrovata capovolta al molo di Cala Pisana.