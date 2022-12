Santa Elisabetta, inaugurata la nuova biblioteca comunale.

A Santa Elisabetta inaugurata una moderna biblioteca comunale, un’opera all’avanguardia sia dal punto di vista architettonico che dei servizi che è in grado di offrire. Il taglio del nastro è avvenuto il 30 dicembre, con la partecipazione di un folto pubblico, alla presenza delle autorità locali nonché dell’Assessore Regionale Roberto Di Mauro, del Vicario della Diocesi Don Giuseppe Cumbo e il deputato Giovanna Iacono, cittadina di Santa Elisabetta. Il Sindaco ad esito della iniziativa ha dichiarato: “Abbiamo valorizzato il patrimonio già a disposizione dell’ente, ottimizzando al massimo le risorse pubbliche, con un duplice vantaggio per la nostra comunità che potrà fruire finalmente di una biblioteca del tutto nuova, accogliente, spaziosa ed accessibile con a disposizione spazi dotati di attrezzature e arredi rinnovati con un’eccellente riscontro economico avendo intercettato un finanziamento di 522.660,00 euro sull’azione 4.1.1 del PO-FESR 2014/2022 “Energia sostenibile e Qualità della vita – Promozione dell’eco efficienza e dei consumi primari sugli immobili pubblici. Oggi la nuova Biblioteca conta più di 12 .000 volumi, diversissimi materiali multimediali tra cd, dvd e vhs, una sezione speciale dedicate alla Storia della Sicilia e una sezione Bambini & Ragazzi con più di 500 volumi. Nei nuovi locali, ben arredati e accoglienti, dotati di un’aula per la realizzazione di convegni, cineforum e altre iniziative culturali, c’è la possibilità di collegarsi liberamente agli accessi internet wi-fi per computer, smartphone e tablet. Inoltre, da non sottovalutare, è la posizione geografica e strategica della nuova biblioteca, ubicata nel cuore del paese con parcheggi a disposizione. Ancora, il Sindaco ha sottolineato: “La nostra Amministrazione ha creduto moltissimo in questo progetto sin dall’inizio del primo mandato, stanziando le risorse necessarie sul bilancio comunale al fine di completare, adattare e mettere a norma gli accessi esterni, acquistare nuovi arredi e scaffalature, classificare l’enorme patrimonio librario della biblioteca comunale: un importante lavoro, reso possibile grazie alla competenza ed alla passione delle nostre addette bibliotecarie, che ringraziamo di cuore”. “Volevamo rendere l’inaugurazione della biblioteca una festa in grado di coinvolgere le famiglie – ha detto ancora Mimmo Gueli, per questo motivo sono stati previsti spettacoli e giochi a cui hanno partecipato numerosi bambini e ragazzi ed è stata allestita una interessante e partecipata mostra di pittura e grafica di artisti sabettesi a cura del Centro culturale Hosàyotos.”