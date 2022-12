Raccolta differenziata nell’agrigentino: servizi regolari per le festività

Raccolta differenziata regolare e senza alcuna interruzione anche per la fine dell’anno e per l’Epifania. La raccolta non sarà effettuata solamente il primo gennaio 2023 solo perché il Capodanno cade di domenica, giornata comunque festiva e in cui il servizio non si effettua. Raccolta regolare anche venerdì 6 gennaio, giorno dell’Epifania. Le ditte garantiranno, dunque, il servizio, come ogni anno, in modo da evitare che la spazzatura si accumuli nei mastelli e nelle abitazioni dei cittadini durante i giorni di festa. I mastelli devono essere esposti dalle 22 della sera precedente alle 6 del mattino del giorno del conferimento stabilito dal calendario.