Per la ricorrenza della patrona del corpo nazionale dei Vigili del fuoco il comandante di Agrigento, Calogero Barbera, a quasi un anno dall’insediamento avvenuto lo scorso 21 dicembre, ringrazia “per la vicinanza e gli stimoli il prefetto cessante Filippo Romano, i sindaci, il sistema della Protezione civile, le autorità, le istituzioni, i colleghi e le colleghe delle componenti permanenti e volontarie, i colleghi in quiescenza, i loro familiari e affetti, la gente di questo territorio”. Una citazione dedicata è rivolta al comandante della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, capitano di Fregata Agazio Tedesco e alla sua organizzazione, con cui i vigili del fuoco “condividono con passione e impegno alcuni ambiti lavorativi ed anche la ricorrenza del 4 dicembre che celebreranno insieme”.

“Il comandante – si legge in una nota -, nel rinnovare l’invito alla collettività per I festeggiamenti del 4 dicembre, pone il sentito per il Comando di Agrigento, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per questo territorio – culla della storia millenaria, ricco di tradizioni, innovazioni, tenacia, orgoglio di appartenenza e riscatto, non a caso designato Capitale italiana della cultura 2025”.

L’attività principe del comando è il soccorso tecnico, oltre 6.000 interventi eseguiti nell’anno che volge al termine, di cui meno del 50% per incendi.​

Programma dei festeggiamenti:

sede del Comando VV.F. di Agrigento – viale Caduti Di Marzabotto, 1 (Villaseta)

ore 9 accoglienza delle Autorità e degli ospiti

ore 9,15 onori al Tricolore e ai Caduti dal Sig. Prefetto e dal Comandante dei Vigili del Fuoco

ore 9,30 consegna dei riconoscimenti

Chiesa SS. Trinità di Porto Empedocle per le celebrazioni comuni con la Capitaneria di Porto

ore 10,30 tributo dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto

ore 11 Santa Messa officiata da S.E. Mons. Alessandro Damiano Arcivescovo Metropolita di Agrigento

Allocuzioni dei Comandanti dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto sede distaccata VV.F. di Sciacca – v.le Siena

ore 16 Santa Messa, tributo dei Vigili del Fuoco

sede distaccata VV.F. di Canicattì – via tenente Antonino Di Dino, 1 ore 11 Santa Messa tributo dei Vigili del Fuoco

sede distaccata VV.F. di Lampedusa – c/o l’aeroporto ore 11 Santa Messa tributo dei Vigili del Fuoco

sede distaccata VV.F. di Santa Margherita Di Belice – via Togliatti ore 9,30 Santa Messa tributo dei Vigili del Fuoco

Festeggiamenti della Guardia Costiera di Licata, partecipati dai Vigili del Fuoco- Chiesa Santa Barbara – via Pietro Biondi

ore 10 Santa Messa

Riconoscimenti

Croce di anzianità conferite ai vigili del fuoco per il raggiungimento di 15 anni di lodevole servizio:

VC Anatolij Campanella

VC Francesco Paolo Candela

VC Diomiro Gamba

VC Ignazio Salvatore Giattino

VC Leonardo Licata

VC Antonino Luppino

VC Melchiorre Messana

VC Michele Montalbano

VC Enzo Triolo

VC Giovanni Cusumano​

Operatore Giuseppe Scibetta

VV Fabrizio Ingaglia

VV Gabriele Arcuri

VV Gaetano Arcuri

VV Benito Gaiteri

VV Filippo Mattaliano

VV Giovanni Montalbano

VV Sergio Savarino

VV Giovanni Antonino Blanda

VV Armando Ciaccio

VV Salvatore Perconti

VV Claudio Mirasola

VV Calogero Mangione

VV Giuseppe Bosciglio

Benemerenza di lodevole servizio conferite ai vigili del fuoco che quest’anno lasciano il servizio per raggiunti limiti di età:

CR Francesco Caramazza

CR Antonio Di Malta

CR Carmelo Mangione

CR Calogero Morreale

CR Gerlando Volpe

CR Maurizio Balistreri

CR Ignazio Calè

CR Alberto Di Naro

CR Gaspare Errante Parrino

CR Giuseppe La Rocca

CR Leonardo Siracusa

CR Vincenzo Spirio

CS Antonino Di Stefano

CS Jean Lucia

CS Salvatore Pullara

VC Francesco Pullara

VC Giuseppe Avenia

VC Antonino Biondo

VC Giacomo Giovanni D’Ippolito

VC Francesco Gennaro

VC Giuseppe Zammuto

VC Francesco Pullara

