Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato lungo la statale 115, in territorio di Siculiana. Per cause ancora in fase di accertamento e verifica, le due auto si sono scontrate, e dopo l’impatto una Renault Clio, è stata scaraventata in un terreno, arrestandosi in mezzo ad alcuni alberi. Due i feriti, i passeggeri delle due macchine, trasportati con le ambulanze del 118 al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Non versano in pericolo di vita, mentre entrambi i conducenti sono rimasti illesi. Sul posto per i rilievi e garantire la sicurezza per la viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia stradale. La dinamica è ancora al vaglio.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp