Sanita’: sostenere famiglie Sma in piazza, la campagna anche ad ad Agrigento e Canicattì

La campagna per contrastare l’atrofia muscolare spinale, malattia genetica che colpisce i bambini, oggi e domani arriva a Palermo, Catania, Agrigento e Canicatti’. Sara’ possibile sostenere le famiglie Sma, l’associazione schierata da 18 anni in prima linea con i pazienti con “la scatola dei sogni”, ricevendo una confezione di confetti. In Sicilia l’associazione sara’ presente a Palermo (Piazzetta Bagnasco, Liberta’ fronte Prada, via Sammartino), Catania (sabato in via Etnea), Agrigento, (domenica alla Citta’ dei Templi, via Fosse Ardeatine). Qui l’elenco di tutte le piazze con gli orari: https://www.famigliesma.org/vieni-in-piazza-2019/). Fino al 22 settembre si potra’ inoltre partecipare alla raccolta fondi 2019 #Regala il futuro (qui il video dello spot: https://www.youtube.com/watch?v=PTCrSrqT6eU&feature=youtu.be) donando 2 euro con l’sms solidale 45585 da rete mobile, 5 o 10 euro da rete fissa. La Sma, per esteso atrofia muscolare spinale, e’ una malattia genetica rara che colpisce soprattutto in eta’ pediatrica (in Italia 1 bambino su 6mila) costringendo i piu’ piccoli su una sedia a rotelle. Rende difficile gesti quotidiani come gattonare, sedersi e stare in piedi, controllare il collo e la testa; nei casi piu’ gravi deglutire e respirare. Grazie alle donazioni, l’associazione investira’ nella ricerca scientifica, nel potenziamento dello screening neonatale e nell’accesso alla terapia. (ANSA).