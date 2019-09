Muore mentre è alla guida. Un arresto cardiaco all’origine dell’incidente

Un arresto cardiaco ha colpito il conducente di un’autovettura, che ha perso il controllo del mezzo, ed è andato a sbattere contro il marciapiede, e la ringhiera, in via De Gasperi, ad Agrigento. Si tratta di un pensionato di 68 anni, S.C., le sue iniziali, di Agrigento, residente a Fontanelle.

Scattato l’allarme sul posto i soccorritori del 118, che hanno cercato di rianimare l’uomo per oltre trenta minuti, ma alla fine non hanno potuto che constatarne il decesso. Giunti anche i carabinieri della Radiomobile, e della Stazione di Agrigento, per gli accertamenti del caso.