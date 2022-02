Sanità, Razza: “Puntiamo a stabilizzare 9 tra medici e infermieri”

Una norma nel Milleproroghe o in un altro provvedimento per stabilizzare i 9 mila sanitari – tra medici e infermieri – impegnati nella gestione della pandemia, ma i cui contratti sono legati allo stato di emergenza che, in base alle previsioni, dovrebbe concludersi il 31 marzo. “La necessità di questo personale non finirà certamente con la conclusione dello stato di emergenza – ha detto l’assessore alla Salute Ruggero Razza -. Ecco perché stiamo lavorando in Conferenza Stato-Regioni, così come sarà necessario nell’ambito dell’accordo con lo Stato sui fondi del Pnrr, per la sanità stabilire le esigenze di copertura degli organici”.