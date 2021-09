Sanità, La Rocca Ruvolo: commissione Salute dell’Ars negli ospedali di Canicattì e Licata

La commissione Salute dell’Ars martedì 28 settembre visiterà gli ospedali “Barone Lombardo” di Canicattì e “San Giacomo d’Altopasso”. Lo fa sapere in una nota la presidente della sesta commissione Salute dell’Assemblea regionale siciliana Margherita La Rocca Ruvolo. “Incontreremo il personale medico e sanitario dei due ospedali e il commissario straordinario dell’Asp di Agrigento – dichiara La Rocca Ruvolo – per fare il punto sullo stato dell’arte e per affrontare diverse criticità che ci sono state segnalate, a partire dalla carenza del personale. Solleciteremo al governo regionale di adoperarsi con il massimo impegno per dare ai cittadini risposte concrete e celeri sul miglioramento dei servizi sanitari in questo vasto comprensorio dell’Agrigentino”.