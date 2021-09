Covid in provincia di Agrigento, 18 nuovi casi. Gli attuali positivi sono 712

Nelle ultime 24 ore registrati 18 nuovi casi di Covid, su 443 tamponi effettuati. Per il secondo giorno consecutivo non ci sono deceduti. Emerge dal bollettino quotidiano di Asp. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 16.768 (1 marzo 2020 – 17 settembre 2021). I guariti salgono a 15.723. I deceduti sono 333. Gli attuali positivi sono 712, di cui 679 in isolamento domiciliare, e 33 ricoverati in ospedale. Due le persone in terapia intensiva. I ricoverati si trovano: 3 all’ospedale “Parlapiano” di Ribera; 19 al “San Giovanni di Dio” di Agrigento, 6 in ospedali fuori provincia. Ci sono 3 soggetti in strutture lowcare a Canicattì e in un hotel covid fuori provincia. I pazienti in terapia intensiva si trovano al “Parlapiano” di Ribera. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 130.669 tamponi processati.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 1.711 (88 attuali contagiati, 1.599 guariti e 24 deceduti); Alessandria della Rocca 76 (76 guariti); Aragona 223 (4 attuali contagiati, 216 guariti e 3 deceduti); Bivona 62 (1 attuale contagiato e 61 guariti); Burgio 53 ( 52 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 42 (40 guariti e 2 deceduti); Caltabellotta 185 (3 attuali contagiati, 177 guariti, e 5 deceduti); Camastra 106 (1 attuale contagiato, 101 guariti, e 4 deceduti); Cammarata 122 (4 attuali contagiati e 117 guariti e 1 deceduto); Campobello di Licata 486 (11 attuali contagiati, 460 e guariti, e 15 deceduti); Canicattì 1.904 (92 attuali contagiati, 1.771 guariti e 41 deceduti); Casteltermini 227 (16 attuali contagiati, 206 guariti e 5 deceduti); Castrofilippo 118 (5 attuali contagiati, 111 guariti e 2 deceduti); Cattolica Eraclea148 (1 attuale contagiato, 146 guariti e 1 deceduto); Cianciana 71 (2 attuali contagiati, 66 guariti e 3 deceduti); Comitini 39 (39 guariti); Favara 1.536 (57 attuali contagiati, 1.458 guariti e 21 deceduti); Grotte 120 (2 attuali contagiati, 116 guariti e 2 deceduti); Joppolo Giancaxio 55 (54 guariti e 1 deceduto); Licata1.626 (118 attuali contagiati, 1.485 guariti, 23 deceduti); Lucca Sicula 21 (21 guariti); Menfi 365 (17 attuali contagiati, 339 guariti e 9 deceduti); Montallegro 127 ( 2 attuali contagiati, 119 guariti e 6 deceduti); Montevago 103 (2 attuali contagiati, 99 guariti e 2 deceduti); Naro 211 (5 attuali contagiati, 200 guariti e 6 deceduti); Palma di Montechiaro 1.122 (52 attuali contagiati, 1.050 guariti e 20 deceduti); Porto Empedocle 683 (51 attuali contagiati, 619 guariti, e 13 deceduti); Racalmuto 204 (14 attuali contagiati, 187 guariti e 3 deceduti); Raffadali 533 (18 attuali contagiati, 503 guariti, e 12 deceduti); Ravanusa 729 (12 attuali contagiati, 707 guariti, 10 deceduti); Realmonte 148 (11 attuali contagiati, 134 guariti e 3 deceduti); Ribera 875 (11 attuali contagiati, 846 guariti e 18 deceduti); Sambuca di Sicilia 294 ( 1 attuale contagiato, 270 guariti e 23 deceduti); San Biagio Platani 166 (3 attuali contagiati, 155 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 150 (7 attuali contagiati, 141 guariti e 2 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 49 (1 attuale contagiato e 48 guariti); Santa Elisabetta 53 (3 attuali contagiati, 49 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 307 (299 guariti e 8 deceduti); Santo Stefano Quisquina 73 (71 guariti e 2 deceduti); Sciacca 947 (22 attuali contagiati, 899 guariti e 26 deceduti); Siculiana 296 (31 attuali contagiati, 259 guariti, 6 deceduti); Villafranca Sicula 25 (24 guariti e 1 deceduto).

Tra i soggetti migranti positivi, 24 sono isolati presso il centro di accoglienza “Villa Sikania” di Siculiana, 16 alla “Grande Famiglia” di Casteltermini, e 11 presso “La Casa dei Gabbiani” di Agrigento. Sulle navi quarantena per l’accoglienza migranti 377 casi (44 attuali contagiati e 333 guariti).