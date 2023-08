Sanità, La Rocca Ruvolo: la piccola Bianca Maria e il suo messaggio di speranza, in Sicilia punte d’eccellenza come la Neonatologia del ‘’Cervello’’ di Palermo

Nel panorama spesso critico della sanità, emergono storie che illuminano il percorso difficile ma affascinante dell’assistenza medica. Una di queste storie è quella di Bianca Maria, una bimba nata con appena 27 settimane di gestazione, che ha sfidato tutte le probabilità e ha trovato un team medico eccezionale presso il reparto di Neonatologia dell’Ospedale Cervello di Palermo, guidato dal dottor Fabio Giardina.

La deputata regionale di Forza Italia e sindaco di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo, ha voluto condividere questa testimonianza di speranza e gratitudine. È un racconto che mette in risalto non solo l’importanza delle competenze mediche, ma anche la forza dell’amore genitoriale e la determinazione di una piccola guerriera.

Bianca Maria è nata prematura, con soli 600 grammi di peso e 25 centimetri di lunghezza, il 18 febbraio 2023, in una situazione di emergenza. Grazie all’intuizione di un ginecologo presso l’Ospedale Cervello, è stata portata all’Unità di Terapia Intensiva Neonatale (Utin) dello stesso ospedale, dove ha trascorso i suoi primi cinque mesi e mezzo di degenza. È stata una strada tortuosa, piena di sfide e momenti difficili, ma la sua tenacia e il sostegno dei genitori, Vanessa e Gianfranco, hanno contribuito a superare ogni ostacolo.

Il reparto di Neonatologia dell’Ospedale Cervello di Palermo, sotto la guida del primario Fabio Giardina, è stato il luogo in cui questa storia ha preso vita. È un reparto che non è solo un luogo di cura, ma anche di speranza e umanità. I medici e gli infermieri che lavorano in questo reparto sono stati definiti “angeli” dalla famiglia di Bianca Maria, in quanto hanno dimostrato non solo una straordinaria competenza professionale, ma anche una dedizione e una sensibilità umana che hanno fatto la differenza.

Vanessa e Gianfranco, i genitori di Bianca Maria, hanno espresso la loro profonda gratitudine nei confronti del personale medico dell’Utin. La loro testimonianza è un inno alla speranza e alla fede, sottolineando come la collaborazione tra una struttura ospedaliera di eccellenza e la forza di volontà dei genitori possa creare un risultato miracoloso. Questa esperienza non solo ha portato alla salute di Bianca Maria, ma ha anche ispirato una famiglia e ha dato speranza a tutte le famiglie che affrontano sfide simili.

In un contesto in cui spesso si sentono notizie negative sulla sanità, la storia di Bianca Maria e il reparto di Neonatologia dell’Ospedale Cervello ci ricordano che esistono luoghi di eccellenza e professionisti dedicati che lavorano instancabilmente per garantire la migliore assistenza possibile. Questo è un messaggio di speranza che dovrebbe ispirare tutti coloro che si trovano ad affrontare momenti difficili nella sfera della salute, dimostrando che la combinazione di competenza medica, determinazione e supporto familiare può portare a risultati straordinari.