La Regione Siciliana Sostiene 19 Nuove Produzioni Cinematografiche e Audiovisive: Una Svolta per lo Sviluppo Locale

Catania – La Regione Siciliana ha annunciato il cofinanziamento di 19 nuovi progetti cinematografici e audiovisivi, segnando una significativa spinta per lo sviluppo del settore nell’isola. Attraverso la collaborazione tra l’Assessorato al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo e la Sicilia Film Commission, è stato possibile completare la valutazione delle proposte presentate nell’ambito dell’avviso pubblico 2023-2024, evidenziando il continuo impegno della regione nel promuovere il mondo dell’audiovisivo.

Le produzioni selezionate abbracciano una vasta gamma di generi, tra cui film per il cinema e la televisione, serie televisive, documentari e cortometraggi. L’obiettivo di queste produzioni è quello di promuovere e valorizzare il territorio siciliano, rafforzando le imprese locali e fornendo opportunità di crescita professionale agli operatori del settore. Inoltre, il coinvolgimento delle maestranze tecniche e artistiche locali è un requisito fondamentale per assicurare che le risorse investite beneficino direttamente alla comunità.

L’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Elvira Amata, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa per l’industria cinematografica e audiovisiva siciliana. Ha dichiarato: “Attraverso questo provvedimento, diamo seguito alla strategia di sviluppare in Sicilia l’industria del cinema che, cofinanziando produzioni audiovisive di portata nazionale e internazionale, promuovono il turismo verso il nostro patrimonio culturale e architettonico, riuscendo, al contempo, a offrire occasioni di sviluppo e di lavoro in favore del territorio regionale”.

Questo sostegno finanziario si inserisce all’interno di un piano di investimenti di oltre 6,6 milioni di euro, completamente finanziato con risorse del bilancio regionale. L’obiettivo è chiaro: stimolare lo sviluppo dell’industria cinematografica e audiovisiva in Sicilia, consentendo al territorio di prosperare attraverso la creatività e l’innovazione. Con queste produzioni, la Regione Siciliana si conferma come un luogo di opportunità per il settore dell’intrattenimento e contribuisce alla promozione culturale ed economica dell’isola.

https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2023-08/D.D.G.%20n.%201817%20del%2004.08.2023%2B%20Allegati%201-2-3.pdf

Fonte: Comunicato stampa, Regione Siciliana Ufficio Stampa