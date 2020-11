AGRIGENTO. La sede centrale del Comune di Agrigento, in piazza Pirandello 35, lunedì prossimo resterà chiusa. Lo ha disposto il sindaco Franco Miccichè per consentire la sanificazione di tutti gli uffici, assolutamente necessaria in questo periodo di contagi. Lunedì il sindaco continuerà a lavorare nella sede della Polizia Locale mentre il successivo martedì tornerà regolarmente in sede.