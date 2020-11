Al cimitero di Piano Gatta si “torna” a tumulare le salme

AGRIGENTO. Ordinata la tumulazione delle salme in deposito al cimitero di Piano Gatta. La decisione è stata presa questa mattina dal sindaco Franco Miccichè per emergenza igienico-sanitaria dopo avere sentito i propri funzionari. Nel camposanto di Piano Gatta, infatti, al momento si trovano in deposito 50 salme in attesa di tumulazione. Un numero che si teme possa aumentare in attesa della risoluzione della problematica derivante dalla sentenza del Cga n.420 del 2020. Per questo motivo è stato ritenuto necessario provvedere, ai fini igienico-sanitari, alla riduzione del numero delle salme attualmente in deposito con la tumulazione nei loculi e cappelle per i quali sono già stati effettuati pagamenti alla Global Service Optimal dal 26 giugno in poi. In ogni caso fino a occupare tutti i loculi realizzati e collaudati.