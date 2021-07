Sanatoria edilizia, Cimino: “All’Ars si sta consumando una vergogna”

“All’Ars si sta per consumare una vergogna. Speriamo prevalga il buonsenso”. Il deputato del Movimento 5 Stelle, Rosalba Cimino, interviene sull’emendamento in voto all’Ars che può dare vita a una sanatoria edilizia per le costruzioni realizzate a meno di 150 metri dal mare. “Anni di battaglie contro l’abusivismo andrebbero in fumo di fronte a una legge che, dopo il via libera a quella che permette di sanare le aree sottoposto a vincolo relativo, rischia di autorizzare altri abusi, costruiti sulle spiagge”. L’emendamento al voto permetterebbe di sanare molte abitazioni sulla costa: “Auspichiamo che questo non avvenga, dobbiamo proteggere le nostre coste, dobbiamo pensare ad abbattere gli abusi e non a sanarli. Spesso queste leggi portano voti, ma il futuro della Sicilia deve essere un altro”.