San Valentino si festeggia all’Alba Palace di Favara, intrattenimento e collezione abiti da sposa

Dal 14 al 27 febbraio, all’Alba Palace Hotel di Favara, due ospiti d’eccezione per un evento dedicato agli innamorati.

Nel cuore della Sicilia più autentica, uno dei più importanti luoghi dell’accoglienza turistica della provincia di Agrigento, diventa cornice di un evento di grande spessore per rendere omaggio agli innamorati.

Dal 14 al 27 febbraio, nella suggestiva location dell’Alba Palace Hotel, in via Belmonte 21 a Favara, sarà presentata la collezione degli abiti da sposa più belli del 2019 firmata da Milia Sposi, storico atelier di Canicattì.

Due ospiti d’eccezione testimonieranno l’importanza dell’evento in due differenti momenti: il giorno di San Valentino toccherà al Maestro Mario Renzi, primo violino del teatro Massimo di Palermo, il quale allieterà anche la serata dedicata agli innamorati che si terrà al ristorante Le Traveggole dell’Alba Palace; giorno 17 febbraio sarà invece il turno dell’attrice Sandra Milo.

L’evento è totalmente gratuito e l’esposizione proseguirà fino al 27 febbraio per poter dare l’opportunità ad un ampio pubblico di ammirare la collezione e alle future spose della provincia di Agrigento di scegliere l’abito dei loro sogni.

Per informazioni è possibile contattare l’Alba Palace Hotel allo 0922 437146 o Milia Sposi allo 0922 855951.

A pochi passi dalla maestosità di Agrigento e dalla Valle dei Templi, sorge Alba Palace, il primo e unico hotel 4 stelle di Favara, vera e propria punta di diamante dell’ospitalità siciliana. Un antico palazzo ottocentesco costruito attorno a un’abside del ‘700, recuperato in chiave contemporanea con un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.

Un progetto architettonico nuovo, che si accosta alla Farm Cultural Park, il primo parco turistico del Sud Italia dedicato all’arte contemporanea: qui arte, cultura e rigenerazione urbana si fondono, dando una nuova prospettiva alla piccola Favara e al suo contesto sociale.

Via Belmonte 21, Favara – tel.: 0922 437146 – www.albapalace.com

Milia Sposi è un atelier storico di Canicattì in provincia di Agrigento che propone una collezione di abiti da sposa scelti e selezionati tra i più prestigiosi marchi del settore.

Gli abiti dell’atelier Milia Sposi si caratterizzano per l’altissima qualità delle materie prime utilizzate nella lavorazione, l’eleganza e la naturalezza, lo stile e il gusto per i dettagli con il fine di realizzare l’abito desiderato per il giorno più bello, unico e inimitabile.

Via Domenico Cirillo 32, Canicattì – tel.: 0922 855951