In Sicilia sarà San Valentino giallo

Sicilia zona gialla per San Valentino, cresce l’attesa. I ristoratori sono alle prese con le pulizie straordinarie per riaprire al pubblico. Ad Agrigento ed in particolare a San Leone c’è grande fermento. Cresce l’attesa per conoscere quando sarà possibile il passaggio in zona gialla. Manca solo l’ufficialità ma la notizia è già circolata negli ambienti regionali. Si spera già dalla mezzanotte di domani 13 febbraio e la possibilità di tenere aperti fino alle 22 i ristoranti la sera di San Valentino in deroga alle prescrizioni della zona gialla. Questi i due obiettivi del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. “Chiederemo al governo di poter aprire i ristoranti fino alle 22 a San Valentino e di tornare in zona gialla con un giorno di anticipo”. I dati siciliani autorizzano Musumeci a spingere per rientrare nella fascia di minor rischio con un giorno d’anticipo. Secondo i dati già da due settimane la Sicilia ha le carte in regole per tornare in zona gialla. Il governatore si aggrappa ai numeri: “Stiamo raccogliendo alcuni dati, per fortuna confortanti: diminuisce il numero dei contagiati e dei ricoveri anche in terapia intensiva e abbiamo un Rt intorno allo 0,60, anche se ancora non ufficiale”. Leggi anche: Sicilia gialla, regole spostamenti, bar, negozi, ristoranti.