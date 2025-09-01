Sorpreso a somministrare bevande alcoliche a minori di 18 anni. Il responsabile di un bar di San Leone, un 45enne agrigentino, è stato sanzionato amministrativamente con una multa di 1.000 euro, per somministrazione di alcolici ai minorenni. A consegnare gli alcolici ai minorenni è stato l’addetto al bancone. A “pizzicare” il lavoratore sono stati i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, con mirate verifiche presso luoghi di aggregazione giovanile e pubblici esercizi.

Nell’ambito del medesimo servizio, sempre a San Leone, i militari hanno proceduto al controllo di un giovane di 19 anni, residente a Licata, trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro amministrativo e il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Agrigento quale assuntore di sostanze stupefacenti. L’attività rientra nell’ambito del piano di intensificazione dei servizi di prevenzione e sicurezza pubblica disposti dal Comando provinciale Carabinieri di Agrigento, con particolare attenzione alle condotte che possono mettere a rischio la salute e l’incolumità dei più giovani.

