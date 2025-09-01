Il Club Inner Wheel di Agrigento ha promosso, con entusiasmo e spirito di servizio, una serata speciale all’insegna del divertimento, della musica e della partecipazione collettiva, nel cuore del Villaggio Mosè, presso il “Parco di Alice”.

L’iniziativa, dal titolo “Note, Giochi, Karaoke e Bolle… sotto le ultime stelle di agosto”, si è svolta venerdì sera 29 agosto e si inserisce tra le attività promosse dal Club per l’anno sociale, in linea con il tema internazionale: “STEP UP & LEAD by EXAMPLE” – Fai un passo avanti e dai l’Esempio. Un invito concreto all’impegno civico, alla condivisione e al buon esempio, per costruire insieme una società più unita e solidale.

Una vera e propria festa di comunità, resa ancora più speciale dalla partecipazione attiva dei giovani del Rotaract – con il Vicepresidente Paolo Grigoli e Luca Sanzo – e dei ragazzi dell’Interact, guidati dal Presidente Gianfranco Raccuia, con Giulia Fallea, Felicitas e Allegra La Gaipa, e Sofia Napoli. Il loro entusiasmo e coinvolgimento hanno contribuito a creare un’atmosfera gioiosa, tra giochi, musica, karaoke e spettacoli di bolle che hanno incantato grandi e piccoli.

Momento particolarmente toccante della serata è stata la consegna di un omaggio floreale alla mamma della dolce Alice Schembri, alla cui memoria è intitolato il Parco. Un gesto semplice ma intenso, che ha commosso tutti i presenti, ricordando il valore della memoria, dell’amore familiare e dell’amicizia.

Ad impreziosire la serata, la straordinaria esibizione del noto musicista Damiano Tarallo, che ha ricevuto calorosi applausi dal pubblico. Il tema della serata – “Amicizia e Rispetto per la Famiglia” – ha illuminato ogni momento, rendendo il Parco un luogo di vero incontro, arricchito da emozioni autentiche e relazioni sincere.

Il Club Inner Wheel di Agrigento, da sempre attivo nella vita sociale della città, conferma così il proprio impegno nel promuovere valori come l’amicizia, la solidarietà e il servizio al prossimo, pilastri fondanti di una delle più grandi organizzazioni di volontariato femminile al mondo. In Italia, l’Inner Wheel conta 6 distretti e circa 6.000 socie, unite nel segno della disponibilità, della lealtà e del sostegno reciproco.

“Un sentito ringraziamento – ha detto la Presidente dell’ Inner Wheel di Agrigento, Patrizia Di Giovanni Vitellaro- va al Dirigente della Bartolomeo Arreda 2.0 S.R.L., Peppe Bartolomeo, per la generosità, la sensibilità e la disponibilità dimostrate, nonché alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Agrigento, rappresentata dal suo Presidente Angelo Vita, per la costante presenza e collaborazione.

Infine, – ha concluso _ grazie a tutte le famiglie che hanno partecipato con entusiasmo, rendendo la serata un momento unico e indimenticabile di gioia e condivisione”.

