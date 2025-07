Sorpreso a vendere alcolici a minorenni. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Agrigento sono intervenuti l’altra notte a San Leone, individuando un locale della movida che non stava rispettando le regole. In particolare sarebbero stati somministrati alcolici a due minorenni. Al titolare dell’attività lavorativa è stata elevata una sanzione amministrativa da 2mila euro. Non è scattata la denuncia, perché i ragazzi avevano più di 16 anni.

