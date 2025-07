San Vincenzo Ferreri, insigne predicatore domenicano originario di Valencia del XIV secolo, fu una delle figure più carismatiche e influenti del tardo Medioevo. Uomo di straordinaria eloquenza e profonda spiritualità, percorse instancabilmente l’Europa occidentale annunciando il Vangelo e invitando alla conversione, in un tempo segnato da crisi religiose e politiche. La sua predicazione, intrisa di fervore apocalittico, attirava folle immense e contribuì a numerose conversioni. Si adoperò attivamente per la ricomposizione dello scisma d’Occidente, tentando con grande determinazione di riportare l’unità nella Chiesa divisa. Canonizzato nel 1455 da papa Callisto III, è oggi venerato come patrono di numerose categorie e località, tra cui Casteltermini, che lo onora con particolare devozione.

Nella suggestiva cornice del “Belvedere di San Vincenzo”, giovedì 3 luglio, l’Associazione E1 di Casteltermini ha recentemente promosso un incontro divulgativo dedicato proprio a questa illustre figura. L’evento, accolto con vivo interesse dalla cittadinanza, ha rappresentato un’occasione di significativo valore per approfondire gli aspetti spirituali, storici e culturali legati al santo domenicano.

Michele Rondelli e Marco Vancardo, relatori della serata, hanno sapientemente ripercorso le tappe salienti della vita e dell’opera di San Vincenzo Ferreri, sottolineando il profondo legame che unisce il santo alla comunità di Casteltermini, che lo ha scelto come patrono e custode spirituale. Particolarmente apprezzato è stato il riferimento al ruolo del santo come guida morale in tempi di smarrimento, capace di parlare al cuore delle persone con una voce che ancora oggi risuona attuale.

A testimonianza dell’impegno culturale dell’Associazione E1, al termine dell’incontro è stato distribuito gratuitamente un opuscolo interamente dedicato alla figura del santo. Realizzato con intenti divulgativi, il libretto è stato concepito per rendere accessibile anche ai non specialisti la conoscenza della vita e dell’eredità spirituale di San Vincenzo Ferreri, contribuendo così a consolidare una memoria collettiva consapevole e viva.

Attraverso questa iniziativa, l’Associazione E1 ha ribadito il proprio ruolo attivo nella tutela e valorizzazione del patrimonio identitario di Casteltermini, rafforzando il legame tra passato e presente attraverso la riscoperta delle figure che ne hanno forgiato l’anima storica e religiosa.

