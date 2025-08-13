Questa mattina ad Agrigento si è svolta la cerimonia di inaugurazione del “Piazzale Vincenzo Di Caro”, area recentemente intitolata all’onorevole socialista che, con il suo impegno civile e politico, ha contribuito in modo significativo alla crescita della comunità.

L’iniziativa, voluta dall’amministrazione comunale in rappresentanza dell’intera cittadinanza, ha visto la partecipazione di autorità, familiari, amici e cittadini. L’area interessata è il tratto di strada parallelo al Lungomare Falcone e Borsellino, antistante il porticciolo di San Leone, di fronte al ristorante Marco Polo.

Il sindaco Francesco Miccichè, nel suo intervento, ha sottolineato come questa intitolazione rappresenti un segno di gratitudine e memoria verso una figura che ha saputo mettere il bene collettivo al centro della propria azione politica.

