



Quando si pensa al viaggio, tante volte vengono in mente scenari metropolitani, grandi quartieri finanziari, le città delle possibilità, degli skyline, dei grattacieli e dei musei.

Molti interpretano la vacanza come un’occasione per arricchirsi, potendo raggiungere città che si trovano dall’altra parte del mondo e possono far scoprire un pezzo di civiltà occidentale ancora distante da noi.

Questo però non riguarda tutti i turisti, c’è una corposa fetta di viaggiatori che non desidera altro che il silenzio di un paesaggio incontaminato, solo per sentirsi piccoli e allo stesso tempo più vivi che mai. È questo il filo che unisce le destinazioni caratterizzate dalla natura selvaggia, per chi vuole allontanarsi dalle rotte turistiche e tornare a un contatto diretto con ciò che è autentico.

La prima chiamata, in questo senso, non può che arrivare dall’Alaska, uno degli ultimi luoghi al mondo dove l’uomo sembra ancora un ospite. Chilometri di foreste, ghiacciai che si tuffano in mare, orsi e balene a fare da compagni di viaggio, ogni giorno in questi luoghi è scandito dall’avventura, dove solcare i mari con una crociere tra i fiordi e camminate su sentieri che sembrano infiniti.

Restando nel continente americano, il Costa Rica è un concentrato di biodiversità, tra foreste pluviali, vulcani e spiagge che si alternano in pochi chilometri. È il Paese dei parchi naturali, dei ponti sospesi nella giungla, dei tour in kayak nei canali e delle zipline sopra le chiome degli alberi. Un vero paradiso, insomma, per chi cerca natura attiva.

In Africa, il Botswana è l’essenza della natura pura. Il delta dell’Okavango, patrimonio dell’UNESCO, è una distesa di canali e lagune che si esplorano a bordo di piccole canoe. Qui l’incontro con la fauna selvatica, elefanti, leoni, ippopotami, è garantito e sempre rispettoso degli equilibri naturali.

La Mongolia offre invece spazi che sembrano non finire mai, steppe dorate, montagne e deserti dove l’uomo è quasi un dettaglio. Dormire in una yurta, spostarsi a cavallo e vivere la vita dei nomadi è un’esperienza di totale immersione, lontana da ogni comodità, ma ricchissima di autenticità.

Più a sud, l’Australia custodisce il cuore rosso di Uluru e parchi nazionali che invitano a camminare per ore tra gole e scarpate, mentre il mare propone snorkeling e immersioni nella Grande Barriera Corallina.

Infine, per chi vuole restare in Europa, le isole Faroe e l’Islanda rappresentano due facce della stessa idea di natura estrema, dove scogliere a picco sull’oceano, cieli che cambiano colore in pochi minuti, e sentieri che portano verso luoghi in cui l’uomo non ha lasciato segni, fanno da padroni.

Viaggiare in questi luoghi è senza dubbio sinonimo di libertà, ma anche di imprevisto.

Un’escursione può diventare impegnativa, una discesa in kayak richiedere soccorso, una semplice distorsione trasformarsi in un ostacolo enorme, se ci si trova lontani da un centro abitato.

Per chi sceglie itinerari nella natura selvaggia, avere una copertura adeguata è un atto di buon senso tanto quanto portare scarponi robusti.

L’assicurazione viaggio Imaway, in questo senso, nasce proprio con lo scopo di proteggere chi ama l’outdoor.

Oltre alle coperture classiche per spese mediche fino a 5 milioni di euro e assistenza h24 in italiano, offre un’estensione specifica per sport e attività all’aria aperta, come trekking, immersioni, kayak, parapendio e tante altre attività che spesso non sono incluse nelle assicurazioni standard.

Questa garanzia, consente ai viaggiatori, anche lontani dai centri urbani, di contare su soccorsi, spese mediche coperte e persino il rientro sanitario in caso di necessità.

Un tipo di estensione assicurativa che diventa particolarmente preziosa nei viaggi in cui il contatto con la natura è la vera protagonista, ma con la consapevolezza di poter vivere ogni avventura con la serenità di essere tutelati come a casa.

