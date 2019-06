Uno splendido esemplare di tartaruga Caretta Caretta è stato trovato spiaggiato in riva all’arenile, a San Leone. La specie, forse già morta, è stata notata da un gruppo di persone, nessuno ha però allertato la capitaneria di porto. In questi casi è un obbligo segnalare il ritrovamento chiamando il 1530. Solo in questo modo si può tentare di salvare l’animale.