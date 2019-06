Centinaia di meduse spiaggiate a San Leone. VIDEO

Potrebbe trattarsi di un presunto segnale del surriscaldamento globale quello che si è presentato sull’arenile di San Leone: dove da questa mattina è visibile, un numero inquietante di meduse spiaggiate. Una significativa quantità di Pelagia noctiluca, definite così per la stravagante iridescenza di cui sono dotate. Il fenomeno, non è un caso unico nelle coste italiane. Anche in altre località infatti si registrano episodi simili che secondo gli esperti potrebbero essere riconducibile ad “una serie di concause, tra le quali la diminuzione dei predatori e l’aumento della temperatura dell’acqua, che sembra favorire un incremento delle popolazioni delle meduse, che si traduce anche nel trend in crescita dei fenomeni di spiaggiamento, i cosiddetti bloom”.