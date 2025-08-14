AGRIGENTO – Un gesto di coraggio e altruismo che ha evitato una tragedia. Questa notte, a San Leone, tre ragazzi sono stati tratti in salvo dalle acque agitate grazie all’intervento di Alessandro Rizzo e Rossana Castaldo.

A raccontare la vicenda, con orgoglio e gratitudine, è stato Carmelo Cantone in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook. Secondo la ricostruzione, nonostante il buio e il mare in burrasca, i due non hanno esitato a lasciare la loro abitazione: si sono precipitati in spiaggia con torce e tavole da surf e si sono tuffati tra le onde per raggiungere i tre giovani in difficoltà.

Alessandro è riuscito a portare a riva il primo ragazzo, mentre Rossana – con una forza e determinazione straordinarie – ha tratto in salvo gli altri due, uno dei quali già in stato di ipotermia.

“Un gesto eroico, compiuto con la naturalezza di chi ha dentro il senso profondo dell’aiuto”, ha scritto Cantone. Un episodio che lascia il segno nella comunità e che ricorda quanto il coraggio e la prontezza possano fare la differenza tra la vita e la morte.

