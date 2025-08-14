

L’agronoma siciliana nominata dal dirigente generale Salvo Cocina

AGRIGENTO – Cambio al vertice della Protezione civile provinciale. Sarà Olimpia Campo, funzionaria regionale con una lunga esperienza nei ruoli di vertice di gabinetti e dipartimenti, la nuova dirigente alla guida della struttura di Agrigento.

La nomina è stata firmata dal dirigente generale del settore, Salvo Cocina, a conclusione della procedura avviata con l’avviso unico per il conferimento di incarichi dirigenziali del Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del Personale. Campo aveva manifestato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico relativo alla Protezione civile regionale per l’Agrigentino, ruolo strategico soprattutto in un territorio esposto a rischi idrogeologici, sismici e ambientali.

Agronoma di formazione, la nuova dirigente ha alle spalle incarichi di responsabilità in diversi settori dell’amministrazione regionale. La sua nomina segna l’avvio di una nuova fase operativa per la Protezione civile provinciale, chiamata a rafforzare prevenzione, interventi e coordinamento in situazioni di emergenza.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp