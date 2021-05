Dopo due mesi di zona rossa e arancione, l’atteso passaggio a una fascia di restrizioni più blande.Tra mille difficoltà il popolo di San Leone si lascia alle spalle oltre due mesi di sacrifici fatti di risse e assembramenti e comincia a godersi qualche momento die relax, tra ristoranti, spiagge e sport. A dir il vero, soprattutto la zona arancione ha funzionato poco per via di tantissimi che non hanno rispettato le regole.

Ecco cosa cambia (le nuove regole).