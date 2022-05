San Leone, svaligiata la casa di un medico

Hanno forzato la finestra, e una volta intrufolati all’interno dell’abitazione in una traversa di viale Delle Dune a San Leone, hanno arraffato e portato via un televisore, alcuni monili in argento, e materiale vario di poco valore. Un furto messo a segno tra il 4 e l’8 maggio, periodo durante il quale, la proprietaria, una cinquantasettenne, medico, non era in casa. Fatta la scoperta, la professionista s’è recata dai carabinieri della Stazione di Villaggio Mosè, dove ha formalizzato una denuncia a carico di ignoti. Il danno economico non è stato quantificato.

I militari dell’Arma hanno subito avviato le indagini, e quale primo passaggio è stata verificata la presenza o meno di impianti di videosorveglianza, purtroppo, con esito negativo. Nella zona si sono portati anche gli esperti della Scientifica, che hanno effettuato i rilievi, concentrati alla ricerca di tracce, o altri elementi utili, per provare a risalire ai responsabili. Non sarà facile, visto che non ci sono testimoni. Nessuno del vicinato infatti avrebbe notato nulla di strano prima o dopo il colpo.