San Leone, si rifà la segnaletica stradale in viale delle Dune e in via Nettuno

Partono, la notte tra il 6 e il 7 luglio, i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale nella Via Nettuno e Viale delle Dune, a San Leone. Particolare attenzione al rifacimento delle strisce pedonali, ai parcheggi (compresi alcuni per persone con disabilità) prioritari al fine di tutelare la sicurezza stradale per automobilisti e pedoni. “Si raccomanda di procedere con cautela per via della presenza di operai in strada e di alcuni tratti dove ci saranno restringimenti della carreggiata”, dice l’assessore comunale, Francesco Picarella.