A 50 anni dal diploma festa tra ex compagni. Storia di una bella amicizia nata tra i banchi della 5^ C

L’amicizia che nasce tra i banchi di scuola e dura nel tempo, fa scoprire l’emozione di rivedersi dopo decenni, anzi dopo mezzo secolo dal fatidico giorno del diploma.

Una bella amicizia è quella che lega gli ex alunni della 5° C del Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento, una classe dove è sbocciato anche l’amore tra Antonio Sorce e Lucia Santamaria nella cui villa si sono dati appuntamento gli ex compagni per una rimpatriata alla presenza del loro stimato professore di Fisica Domenico Svettini, figura mitica di riferimento. 50 anni, mezzo secolo appunto, tra ricordi e il racconto della vita di ognuno e del lavoro che ognuno ha intrapreso dopo il diploma. Diversi degli ex alunni della 5° C sono oggi affermati medici come il cardiologo Giuseppe Caramanno responsabile dell’Emodinamica del “San Giovanni di Dio” ma ci sono anche figure note nel campo della politica e della scrittura come il racalmutese Enzo Sardo. Dei 36 alunni si sono ritrovati in quindici ma tanti attraverso il gruppo Whatsapp hanno rivolto l’apprezzamento per l’iniziativa.

A ritrovarsi sono stati Maria Carmela Sciortino, Maria Carmela Iannuzzo, Cettina Facciponte, Rosa Italiano, Stella Camillieri, Calogera Palumbo, Angela Spina, Antonio Sorce, Lucia Santamaria, Lorenzo Greco, Salvatore Bottone, Enzo Sardo, Mimmo Mularo, Fausto Castronovo e Pierangela Giglia. A conclusione della serata, la promessa di rivedersi magari assieme a qualcuno degli ex compagni costretti per vari motivi a non partecipare alla festa dei 50 anni.

Eugenio Cairone