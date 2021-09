San Leone, scontro auto e scooter: ferita ragazza

Una ragazza di Agrigento è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto, in via Magellano, poco distante dal Viale delle Dune di San Leone.

Viaggiava alla guida di uno scooter. Lo scontro con un’Alfa Romeo 159 che, le avrebbe tagliato la strada al mezzo a due ruote. Ad avere la peggio la giovane trasportata con un’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

Ha riportato diversi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto polizia e carabinieri per i rilievi di rito.