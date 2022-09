San Leone, “pizzicati” ubriachi alla guida: quattro denunciati

Sorpresi alticci alla guida dei propri mezzi. Gli agenti della Polizia Stradale di Agrigento, hanno denunciato quattro persone, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per guida in stato di ebbrezza alcolica. Si tratta di due uomini, di 45 e 36 anni, rispettivamente di Canicattì e Naro, essendo stati trovati con valori rispettivamente quattro, e tre volte superiori al limite consentito per legge, e due donne, di 22 e 17 anni, di Favara e Agrigento, trovate con valori rispettivamente due volte, e tre volte oltre i limiti consentiti per legge. La minore era a bordo di uno scooter. Nello specifico, il servizio è stato effettuato a San Leone, unitamente alle Volanti, e al medico della Polizia di Stato della Questura. Nel corso dei controlli, in totale, sono state accertate 46 infrazioni del Codice della Strada, sono state ritirate 4 patenti di guida, e 5 carta di circolazione, sequestrato 1 veicolo, decurtati 135 punti-patente, ed è stato rilevato un incidente stradale.