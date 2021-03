San Leone, nascono nuove strutture: si guarda al futuro

I benefici che può portare la possibilità di mangiare in riva al mare o semplicemente consumare un drink lasciandosi coccolare dal rumore delle onde, dal profumo della salsedine, dall’incresparsi delle onde con la riva, o con gli scogli. Ad Agrigento la scelta è ampia tra vecchie e nuove strutture. Nella località balneare di San Leone ne stanno nascendo di nuove: si guarda al futuro con positività, ad un futuro senza pandemia. Sul viale Le Dune , ad esempio, c’è il progetto di un nuovo chiosco nei pressi della terza spiaggia dove, fino a qualche giorno fa, c’erano i resti di una vecchia struttura. Ma la novità riguarda la zona del porticciolo, per intenderci. Sul lungomare, nei pressi dei campetti, sulla spiaggia, c’è un cantiere che vedrà, da qui a qualche mese, nascere un nuovo chiosco. E poi c’è l’Acquaselz che si trasformerà in un ristorante. Un ristorante , come altri presenti nella località balneare di Agrigento, capace di combinare la cucina con una vista mozzafiato. Nei libri di storia ci sarà un “prima” e un “dopo” Covid-19. Ormai è sotto gli occhi di tutti: questa pandemia ha cambiato il modo con il quale ci approcciamo al mondo. Qualunque sia l’approcio c’è il coraggio di qualche imprenditore che guarda al fututo e investe nel post Covid.