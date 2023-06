San Leone, musica ad alto volume: polizia interviene in alcuni locali della movida

Musica ad alto volume in alcuni locali di San Leone. Sono intervenuti i poliziotti della Questura di Agrigento impegnati nel servizio di sicurezza e vigilanza alla movida, e hanno fatto abbassare la musica, mentre ai gestori di un locale di viale delle Dune hanno ordinato di spegnerla. Ancora una volta, sabato notte, il numero unico d’emergenza, il 112, è stato sommerso di richieste di intervento a causa del disturbo alla quiete pubblica. A chiamare le forze dell’ordine sono stati i residenti d’abitazioni attigue ai locali di San Leone. L’ordinanza del sindaco Miccichè, formata la scorsa settimana, parla chiaro: il sabato e nei prefestivi, i locali potranno chiudere alle 3, con l’obbligo per i titolari dei locali di riduzione delle emissioni sonore all’esterno a partire dall’una, consentendo all’ interno esclusivamente filo diffusione musicale che non disturbi il riposo notturno.