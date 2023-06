Federalberghi e AgrigentoExtra: “Attivare l’apertura dell’Info Point di Porta di Ponte”

Dopo la certificazione dell’osservatorio del turismo regionale che incorona Agrigento come destinazione leader in Sicilia nel 2022 e le prospettive confortanti in termini di prenotazioni e presenze, per l’anno in corso è necessario mettere in campo, subito, ogni strumento utile alla migliore fruizione possibile dei nostri siti d’interesse. Visto l’avvicinarsi della stagione turistica, che sarà certamente con numeri superiori alla stagione pre-covid, rendendosi necessario dotare la città di maggiori servizi al turista, utili ad una piena fruizione dell’offerta locale, Federalberghi e AgrigentoExtra ritengono necessaria l’apertura di Info Point, gestiti con professionalità e competenza. “Durante il periodo pandemico, con grande senso di responsabilità e con l’incertezza di reali flussi turistici l’amministrazione ha ben utilizzato i locali di proprietà comunale di Porta di Ponte, in pieno centro cittadino e quindi assolutamente strategici – affermano Francesco Picarella di Federalberghi e Giovanni Lopez per AgrigentoExtra. Pertanto sollecitiamo l’amministrazione comunale, ad operarsi celermente al ripristino dell’info-point turistico nei locali di proprietà comunale di Porta di Ponte, necessario e strategico per la sua posizione. Siamo certi che una giusta attenzione a questi aspetti, assolutamente indispensabili, contribuirà a rendere la nostra città, Capitale della Cultura Italiana 2025, sempre più accogliente. La città deve essere pronta all’importante appuntamento di Capitale della Cultura 2025, inserendo nella macchina organizzativa anche l’imminente apertuta dell’info point di Porta di Ponte.”