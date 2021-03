Il sindaco di Agrigento annuncia qualche modifica alla Ztl a San Leone:non più dalle 15.30 alle 20 di sabato e domenica ma dalle 16.La chiusura ,esclusivamente al traffico veicolare, sarà in viale Emporium, angolo via Gela, viale dei Giardini, angolo via Gela. Tutte le altre strade e traverse di San Leone rimarranno aperte.