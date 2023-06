San Leone, Miccichè e Cantone incontrano residenti e commercianti: al vaglio iniziative

Parcheggi nell’area portuale e all’interno dei bracci del porticciolo, della ZTL: si è discusso di questo e delle tante altre difficoltà che ogni estate si vivono nella frazione di San Leone in un incontro promosso dall’assessore comunale di Agrigento, Carmelo Cantone, con residenti, titolari di esercizi commerciali e operatori nautici.

“Problemi che possono e devono essere superati- dice il sindaco, Francesco Miccihè- presente alla riunione in un locale di San Leone- con una adeguata regolamentazione.” L’incontro è iniziato con un esaustivo intervento dell’assessore Cantone, che ha illustrato le iniziative che l’amministrazione intende prendere, motivo per il quale sono state prima ascoltate le opinioni dei presenti. ” Crediamo- dice Miccichè- nella condivisione delle idee e siamo sempre pronti a sentire le proposte, a condizione però che si raggiungano gli obiettivi prefissati.

Sono molto soddisfatto dell’incontro odierno che ha visto tanti interventi che saranno oggetto di valutazione.”