Un incidente stradale si è verificato, ieri sera, lungo il viale dei Giardini nel quartiere balneare di San Leone. Un 48enne di Agrigento alla guida di un motociclo, Benelli 125, ha investito una coppia di coniugi di Favara. I due, lui 71 anni e lei 67 anni, sono rimasti feriti e con le ambulanze trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Hanno riportato dei traumi ma per loro fortuna non versano in pericolo di vita. Il conducente del mezzo a due ruote si è subito fermato a prestare soccorso. I carabinieri del nucleo Radiomobile hanno effettuato i rilievi.