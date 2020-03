San Leone, impatta contro auto in sosta e si ribalta: conducente resta ferita

Una ragazza è rimasta lievemente ferita in un incidente stradale avvenuto, verso mezzogiorno, in viale Le Dune nella località balneare agrigentina di San Leone. Si tratta di una 35enne alla guida di una Renault Clio, che per cause ancora in corso ha impattato contro una Fiat Panda, posteggiata, per poi ribaltarsi. Ferita la conducente liberata dall’abitacolo dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. Poi in ambulanza è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Sul posto per i rilievi si sono portati i vigili urbani e i carabinieri.