San Leone, il nuovo solarium sarà dedicato a Patrizia Russo: un luogo di luce contro il buio del femminicidio

AGRIGENTO – Un angolo di bellezza, affacciato sul mare di San Leone, si trasforma in un simbolo di memoria e rinascita. Il nuovo solarium di Piazzale Giglia, fortemente voluto dal sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, sarà inaugurato nei prossimi giorni e dedicato a Patrizia Russo, giovane donna agrigentina vittima di femminicidio.

Un gesto semplice, ma carico di significato: il Comune di Agrigento ha scelto di legare un’opera pubblica a un nome che rappresenta il dolore di un’intera comunità e, al contempo, la necessità di non dimenticare.

“Abbiamo voluto che questo spazio – afferma il sindaco Miccichè – diventasse un luogo vivo, aperto a tutti, dove la bellezza del nostro mare potesse unirsi a un messaggio forte contro la violenza sulle donne. Patrizia Russo non è solo una vittima: è il simbolo di una battaglia che riguarda ognuno di noi”.

Il solarium, realizzato su una delle terrazze più panoramiche del litorale agrigentino, sarà accessibile gratuitamente e rappresenterà un nuovo presidio di legalità, inclusione e cultura del rispetto. L’inaugurazione sarà accompagnata da un momento di raccoglimento e da brevi interventi istituzionali e associativi, per ricordare Patrizia e tutte le donne che non ci sono più.

In un tempo in cui le cronache continuano a registrare episodi drammatici di violenza domestica, dedicare uno spazio pubblico alla memoria è un atto politico e civile, che restituisce centralità al valore della vita e al ruolo delle istituzioni nel contrasto a ogni forma di abuso.

Il solarium non sarà solo una struttura per il tempo libero: sarà un luogo simbolico, dove poter riflettere, incontrarsi e riconoscere – anche attraverso piccoli gesti quotidiani – il diritto alla dignità, alla libertà e alla sicurezza di ogni donna. Leggi anche: Femminicidio Patrizia Russo: ergastolo per il marito

